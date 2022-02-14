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İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü - Son Dakika

İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

14.02.2022 12:45
İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, 17 yaşında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, Şeyh Cerrah mahallesinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, 17 yaşında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, Şeyh Cerrah mahallesinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, Cenin kentinin Silat Al-Harithiya köyünde Filistinlilere yönelik gece yarısı baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskında 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, baskın yapılan evler arasında, 25 yaşındaki Yehuda Dimentman'ın Aralık ayı ortasında Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin suçlanan ve İsrail hapishanesinde bulunan Mahmud Ceradat'ın evinin de yer aldığı ve havaya uçurulduğu öğrenildi. Operasyon sırasında, yüzlerce Filistinli genç, İsrail güçlerine karşılık vermesinin ardından biber gazına maruz kaldı. Ayrıca, Cenin kenti Ambulans Şefi Mahmud El-Sadi, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansların şehir merkezine girmesini engellediğini söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın cenazesi ise Cenin'de düzenlenen yürüyüşün ardından defnedildi.

ŞEYH CERRAH MAHALLESİNDE DE 31 KİŞİ YARALANDI

Dün gece İsrail güçleri tarafından Şeyh Cerrah mahallesinde de çıkan çatışmanın ardından 31 Filistinli yaralandı. Dün geceden bu yana 13 Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi. Evi İsrailli yerleşimcilere verilen ve tahliyesi istenen Salem ailesinin evinin önünde çıkan çatışmada da 7 kişi yaralandı. BEvini İsrailli yerleşimcilere vermek istemeyen Salem ailesi, sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor.

(Muhammed Rabah/ İHA)

İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

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Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü - Son Dakika


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