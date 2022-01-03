İsrail güçleri 18 Filistinliyi tutukladı - Son Dakika

İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 18 Filistinliyi tutukladı.

İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde Batı Şeria ve Kudüs'te düzenledikleri operasyonlar kapsamında 18 Filistinliyi tutukladığı bildirildi. Filistin resmi kaynaklarından yapılan açıklamalarda, İsrail askerlerinin Cenin'de 3, Ramallah'ta 5, Tulkarim'de ve El-Halil'de toplam 4 ve Beytüllahim'de de bir kişiyi tutukladığı ifade edildi. İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs'te içlerinde 2 kardeşin de bulunduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık 'aranan' Filistinliler olduğu gerekçesiyle tutuklama yaptığı biliniyor.

Filistin kaynaklarına göre, şu anda içlerinde çok sayıda kadın, yaklaşık 160 çocuk ve en az 6 milletvekilinin de bulunduğu 4 bin 600'e yakın kişinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu biliniyor. - KUDÜS