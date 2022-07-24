İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı

24.07.2022 11:18
İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Filistin'in Nablus şehrinde 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi de yaraladığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Filistin'in Nablus şehrinde 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi de yaraladığını açıkladı.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin dün gece Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde bir eve baskın düzenlediğini ve ateş açtığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayda İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi ise yaraladığını bildirdi. Bakanlık, hayatını kaybeden 2 Filistinlinin 25 yaşındaki Muhammed Beşar Azizi ve 28 yaşındaki Abderrahman Jamal Soboh olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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