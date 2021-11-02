İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı, 15 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı, 15 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldığı, 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldığı, 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gözaltı amacıyla Beytüllahim kentinin güneyindeki bir mülteci kampına baskın düzenledi. İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Ayağından yaralanan 2 Filistinlinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Öte yandan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı

Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı

Korona bitmeden bir salgın daha kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları her geçen gün artıyor

Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti

Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı

Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor

Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi