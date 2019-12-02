Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da da 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gece baskınlarında çeşitli iddialarla gözaltına alındığını belirtti.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 12 ve 16 yaşlarında 2 çocuğun da olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan ve geçen hafta kanser nedeniyle cezaevi hastanesinde hayatını kaybeden Filistinli Sami Ebu Diyak'ın kardeşi Salah'ın da Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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