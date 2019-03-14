Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

1 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Güçleri 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15, Gazze Şeridi sınırını aşarak İsrail tarafına geçtikleri gerekçesiyle de 5 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'i çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Gazze, Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Özcan Deniz ve Aslı Enver, Gelen Ölüm Tehditleri Üzerine İsrail Gezisini İptal Etti 16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:27:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]