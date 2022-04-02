İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü

02.04.2022 12:23
İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinli'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinli'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında güvenlik güçlerinin 3 Filistinli öldürdüğü bildirildi. Öldürülen Filistinliler'in gözaltına alınmak istenmesi üzerine ateş açtıkları belirtilirken, daha önce silahlı saldırı gerçekleştirdikleri ve saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Filistin yerel kaynakları da İsrail güçlerinin Cenin yakınlarındaki Arrabe civarında 3 Filistinliyi "şehit ettiğini" aktardı. Yerel kaynaklar, Filistinlilerin cenazelerinin taşındığı Filistin Kızılayı'na ait ambulansı kaçırdığını kaydetti. Yüzlerce Filistinli olay yerine akın ederken, İsrail'in saldırısını kınadı ve İsrail güçlerinin cezalandırılmasını istedi. - BATI ŞERİA

YORUMLAR
500
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü İsrail ordusu, 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusu, 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:29:44. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement