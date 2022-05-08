İsrail güçleri, 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısının faillerini yakaladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısının faillerini yakaladı

08.05.2022 11:53
İsrail güçleri, 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısının faillerini yakaladı

İsrail güçleri, 5 Mayıs'ta düzenlenen ve 3 İsraillinin öldüğü Elad kentindeki saldırının şüphelisi iki kişinin yakalandığını duyurdu.

İsrail güçleri, 5 Mayıs'ta düzenlenen ve 3 İsraillinin öldüğü Elad kentindeki saldırının şüphelisi iki kişinin yakalandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elad'daki terör eylemini düzenleyen terörist bozguncular yakalandı." ifadesini kullandı.

Elad saldırısı

İki saldırganın başkent Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde bir park ve yol kenarında bıçak ve balta ile perşembe akşamı düzenlediği saldırıda 3 İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına konuşan güvenlik kaynakları, saldırıyı düzenleyen iki şüphelinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden Esat el-Rıfai (19) ve Subhi Ebu Şukeyr (20) olduğunu bildirmişti.

Saldırı, İsrail'in 74'üncü "Bağımsızlık" Günü yıl dönümünün kutlandığı ve fanatik Yahudi örgütler tarafından İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yapıldığı günün akşamında gerçekleşmişti.

Saldırının ardından alarma geçen İsrail polisi, ordu ve istihbarat güçleri, kaçan saldırganların yakalanması için Elad'daki ormanlık alanlarda, bölgedeki Arap yerleşimlerinde ve Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) çevresinde geniş çaplı arama başlatmıştı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, dün yaptığı açıklamada, şüphelilerin "terör eylemi geçmişi bulunmadığını ve terör gruplarıyla bağlantıları olmadığını" bildirmişti.

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İsrail, Mayıs, Terör, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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