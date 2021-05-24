İsrail güçleri, 30 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Kudüs'te toplam 30 Filistinli'yi gözaltına aldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistinliler normal hayatı dönemeye başlarken, İsrail güçleri, bugün Kudüs'un farklı mahallelerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. Kudüs'te 20 Filistinli, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ise gerekçe göstermeden El Halil kentinden 2, Beytüllahim'de 3, Ramallah'da 2, Nablus 2 ve Kalkilya 1 olmak üzere toplamda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişinin hayatını kaybettiği, bin 948 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

-İHA-