Filistin yetkilileri İsrail güçlerinin, Filistin'in Batış Şeria bölgesinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Yetkililer, Filistin'in Ramallah şehrinde İsrail güçlerinin 30 sivili gözaltına aldığını belirtti. Ayrıca Filistin'in El Halil ve Tulkarm şehrinde 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İsrail güçlerinin, Filistinlileri arandığı gerekçesiyle gözaltına aldığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail güçleri, 40 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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