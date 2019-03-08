Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Güçleri 5 Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki bir köyde 5 Filistinliyi yaraladı.

İsrail Güçleri 5 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki bir köyde 5 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta Kafr Ne'meh köyünde İsrail askerleri tarafından öldürülen Amir Darraj ve Yousef Ankawi'nin cesetlerinin teslim edilmesi için Batı Şeria'daki Ramallah şehrinin Beit Sira köyünde gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermilerle ateş açtı. Çıkan çatışmalarda en az 5 Filistinli yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, göstericiler darp ve Darraj ile Yousef Ankawi cinayetlerini kınayan sloganlar attı. - RAMALLAH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:19:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 5 Filistinliyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]