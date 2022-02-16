İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti - Son Dakika

Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı yapılan destek gösterilerine İsrail güçlerinin müdahalesi devam ediyor.
Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek için bulunan 55 yaşındaki aktivist Muhammed Abu al-Humus, koltuk değnekleri olmasına rağmen İsrail güçleri tarafından darp edildi.
Öte yandan Al-Humus'un İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir'in ofisinin karşısına "sembolik" olarak kurduğu ofis de yıkıldı. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle son zamanlarda Şeyh Cerrah'ta tansiyon yeniden yükseldi.
Kaynak: İHA
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