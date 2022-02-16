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İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti - Son Dakika

İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti

16.02.2022 00:09

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden tahliyeye zorlanan Filistinlilere destek olmak amacıyla gösterilere katılan koltuk değnekli 55 yaşındaki adam, İsrail güçleri tarafından darbedildi.

Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı yapılan destek gösterilerine İsrail güçlerinin müdahalesi devam ediyor.

KOLTUK DEĞNEKLİ YAŞLI ADAM DARBEDİLDİ

Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek için bulunan 55 yaşındaki aktivist Muhammed Abu al-Humus, koltuk değnekleri olmasına rağmen İsrail güçleri tarafından darp edildi.

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Öte yandan Al-Humus'un İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir'in ofisinin karşısına "sembolik" olarak kurduğu ofis de yıkıldı. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle son zamanlarda Şeyh Cerrah'ta tansiyon yeniden yükseldi.

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İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti - Son Dakika


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