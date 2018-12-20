Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

3 saat önce

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Güçleri 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 6 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında dahi bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:39 Kaynak: AA

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