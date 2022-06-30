İsrail güçleri, 62 Filistinliyi böyle yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, 62 Filistinliyi böyle yaraladı

30.06.2022 10:04

İsrail güçlerinin, Filistin'in Nablus şehrinde çıkan çatışmalarda 62 Filistinliyi yaraladığı açıklandı.

İsrail güçlerinin, Filistin'in Nablus şehrinde çıkan çatışmalarda 62 Filistinliyi yaraladığı açıklandı.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında dün gece Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde çıkan çatışmalarda, 62 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Filistin Kızılay'ına bağlı Ambulans Servisi Müdürü Ahmed Cibreel, Filistinli 1 gencin kurşunla vurulduğunu, 16 kişinin plastik mermilerle yaralandığını belirterek, diğer 4 yaralı ile birlikte tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Cibreel açıklamasında 40 Filistinlinin İsrail güçlerinin tarafından fırlatılan gaz bombalarını soludukları için boğulma tehlikesi atlattığını ifade ederek, 2 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İsrail ise çatışmalarda 3 İsraillinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralanan İsrailliler arasında Kuzey Batı Şeria'daki Samiriye Bölge Tugayının başındaki Albay Roy Zweig'in de olduğu ve tedavisi için hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, 62 Filistinliyi böyle yaraladı - Son Dakika

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