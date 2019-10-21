Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı

1 saat önce

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Kalkiliya ile El Halil kentlerinde 2, Doğu Kudüs'te ise 5 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlardan birinin 14 yaşındaki bir çocuk olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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