Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri 8 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Güçleri 8 Filistinliyi Yaraladı

1 saat önce

İsrail güçlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri yapan Filistinli öğrencilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.

İsrail Güçleri 8 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail güçlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri yapan Filistinli öğrencilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Birzeit Üniversitesinin öğrencileri, İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara yönelik uygulamalarını, üniversiteye düzenlenen baskınları ve 3 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etti. Protesto sırasında İsrail güçleri ve Filistinli öğrenciler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri öğrencilere, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Kızılayı'nın yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin müdahalesinde 8 Filistinli öğrencinin yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail askerleri, dün sabah Birzeit Üniversitesine baskın düzenlemiş ve 3 öğrenciyi gözaltına almıştı. - RAMALLAH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, 3. Sayfa
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