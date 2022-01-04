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İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti - Son Dakika

İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti

04.01.2022 17:41
İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti

İsrail askerleri, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'a destek gösterisine müdahale etti.

İsrail askerleri, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'a destek gösterisine müdahale etti.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesi girişinde Ebu Hevaş'a destek amacıyla gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail askerlerine taşla karşılık veren Filistinli göstericiler ise araç lastiklerini yakarak Dura beldesi girişini kapattı.

Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım görevlileri, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında onlarca Filistinlinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Ebu Hevaş 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu"

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti
İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti
İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti
İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti

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Batı Şeria, Tel Aviv, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti - Son Dakika


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