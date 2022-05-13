Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2)

13.05.2022 11:08

Son dakika gündem haberine göre İsrail ordusu, 11 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, 11 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yine baskın düzenledi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yakalamak için Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşatan İsrail güçleri ile silahlı bazı Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 13 Filistinlinin Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Bakanlık, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Hastane kaynakları da İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin Ulusal Kurtuluş Örgütü Fetih yöneticilerinden Zekeriya el-Zübeydi'nin kardeşi ve kendisi de eski tutuklu olan Davud el-Zübeydi'nin de yaralananlar arasında bulunduğunu ve karnından aldığı yara nedeniyle durumunun kritik olduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise askerlerin Batı Şeria'da "proaktif ve koruyucu operasyonlar" düzenlediği ifade edildi.

İsrail askerleri bir eve roketatar attı

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin, "içeride aranan şahsın bulunduğunu" iddia ettiği bir eve roketatar ateşlediği görüldü.

Görgü tanıkları, söz konusu evin yıkım işleminin gerçekleştirilmesinin ardından İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığını aktardı.

İsrail güçlerinin ayrılmasının ardından yüzlerce Filistinli yıkılan evin bulunduğu bölgeye gitti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2)
Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2)
Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2)
Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi (2) - Son Dakika
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