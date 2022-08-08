İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu

İsrail güçleri, ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ederken, İsrail güçleri ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.

GAZZE ŞERİDİ'NDE CAN KAYBI 43'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 43'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı.

(Muhammed Rabah - İHA)