Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinli Çocuğu Şehit Etti

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinli Çocuğu Şehit Etti

2 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da taş attığı gerekçesiyle 1 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak şehit etti.

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinli Çocuğu Şehit Etti, System.String[]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da taş attığı gerekçesiyle 1 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah kenti yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Eymen Osman Ahmed isimli Filistinli çocuk İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildi.

Açıklamada ayrıca aynı olayda kimliği açıklanmayan başka bir Filistinlinin de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin Silvad beldesi yakınlarında yoldan geçen İsrail araçlarına taş attığı dile getirilerek, "Taş atan şüphelilere askerler tarafından ateşle karşılık verilmesi sonucu bir şüpheli öldü, bir şüpheli de yaralandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıda yaralanan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri bugün de Ramallah yakınlarındaki El-Muğir beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek ikisi gerçek, dördü plastik mermiyle 6 kişiyi yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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