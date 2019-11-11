Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle bacağından vurarak yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle bacağından vurarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istedi.

Filistinliler duruma tepki gösterirken, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği belirtilmeyen bir Filistinli İsrail güçlerince gerçek mermiyle bacağından vuruldu.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi amacıyla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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