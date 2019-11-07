Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 11 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, söz konusu Filistinliler bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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