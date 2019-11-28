Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 11 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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