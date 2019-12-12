İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, 11 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskına Filistinlilerin karşılık vermesiyle yaşanan olaylarda bir sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 220'si çocuk, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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