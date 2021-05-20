İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.
Nablus ve El Halil kentlerine odaklanılan operasyonlarda aralarında Hamas yöneticilerinden Nayif er-Rucub'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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