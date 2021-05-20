İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Nablus ve El Halil kentlerine odaklanılan operasyonlarda aralarında Hamas yöneticilerinden Nayif er-Rucub'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı