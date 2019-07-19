Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı

42 dakika önce

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 13 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı, System.String[]
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 13 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.
İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kefr Kaddum'daki gösteride 13 Filistinlinin İsrail güçlerince plastik mermiyle vurularak yaralandığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.
Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.
Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.
Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:36 Kaynak: AA
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