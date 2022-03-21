İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi siyasetçi 13 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Filistinli yerel sivil toplum kuruluşlarından edinilen bilgiye göre, gözaltılar, Ramallah, Eriha, Beytüllahim ve Cenin kentlerinde gerçekleşti.

Gözaltına alınanlar arasında Hamas yerel yetkilisi Şakir Amara'nın yanı sıra, 26 Mart yerel seçimleri için el-Bire kenti belediye başkanlığına aday olan İslam et-Tavil'in de bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Yerel seçimler öncesi Filistinli siyasetçileri de hedef alan gözaltılar kapsamında, 2 Mart'ta el-Halil kenti belediye başkanlığına aday olan Abdulkerim el-Fellah da gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????