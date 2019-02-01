Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi Yaraladı (2) - Nablus

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi Yaraladı (2) - Nablus

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde toplanan Filistinliler İsrail askerlerinin nişan alması ve ateş etmesi İsrail askeleri ile Filistinli gençlerin sokak aralarında yaşadığı çatışmalar Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde toplanan Filistinliler
İsrail askerlerinin nişan alması ve ateş etmesi
İsrail askeleri ile Filistinli gençlerin sokak aralarında yaşadığı çatışmalar
Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi ile röportaj
Filistinli gençlerin lastiklerin ve çöp konteynırlarının arkasından taş atması
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek 17 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıkları Kefr Kaddum'da da 2 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vurulduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Filistin, Batı Şeria, İsrail, Dünya
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