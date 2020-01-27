İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, 17 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

Sağlık görevlisi yaralandı

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskına Filistinlilerin karşılık vermesiyle yaşanan olaylarda bir sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]