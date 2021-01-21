İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta El-Halil ile Ramallah kentleri olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, aralarında eski Milletvekili Muhammed Bedr'in de bulunduğu 17 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Ramallah kentine baskın düzenlediği sırada, Filistinlilerin tepki gösterdiği ve arbede yaşandığı belirtildi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin ses bombaları ile göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi ile Filistinlilere müdahale ettiği, Muhammed Turkman adlı Filistinli bir serbest gazetecinin yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.