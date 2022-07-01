İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

01.07.2022 18:07
İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 17 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 17 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 17 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını kaydeden Iştivi, onlarca Filistinlinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Nablus'un Beyta, Beyt Decin ve Karyut beldeleri ile El-Halil yakınlarındaki Mesafir Yatta beldesinde Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahale etti.

İsrail güçlerinin söz konusu beldelerdeki müdahalesinde onlarca Filistinli atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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