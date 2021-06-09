İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına alırken 3 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek, biri 17, diğeri 13 yaşında olmak üzere 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, dün akşam ve gece saatlerinde Ramallah, Teqoa, Beytunya, El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine zorla girerken, Tubas kentinde tansiyon yükseldi. Kentte baskın sırasında Filistinlilerin İsrail'in baskını reddetmesi üzerine arbede yaşandı. İsrail güçlerinin Filistinlilere ateşe açması sonucu 3 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail sınırında tutuklanan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında Ürdün halkı İsrail ve Ürdün sınırında İsrail saldırılarını protesto etmişti. Protestolar sırasında İsrail güçleri, İsrail sınırını geçmeye çalışan Musab Dajjah ve Khalifah Al Anouz adlı 2 Ürdünlüyü tutuklamıştı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daifallah Fayez dün yaptığı açıklamada, 2 Ürdünlünün serbest bırakıldığını ve ülkelerine gönderildiğini belirtti. Fayez, Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçilik yetkililerinin Dajjah ve Anouz'un gözaltına alınmasından bu yana durumunu takip ettiğini ve 2 Ürdün vatandaşını ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi. - EL HALİL