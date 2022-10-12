İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 yaşında Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde çıkan protestolara müdahalesinde 18 yaşındaki bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin El Halil kentinin kuzeyindeki el-Arub Mülteci Kampında Filistinlilerin düzenlediği protestolara müdahalesinde, Usame Adevi (18) adlı Filistinli genç karnından gerçek mermiyle vurularak öldürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, el-Arub Mülteci Kampı sakinleri, Kudüs'te abluka altındaki Şuafat Mülteci Kampı ile dayanışma adına Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere eşlik etti.

İsrail askerleri Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ayrıca, Filistin Kızılay'ı, İsrail askerleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca Filistinliye de sahada sağlık müdahalesi yapıldığını duyurdu.

Batı Şeria'da Ramallah, el-Bire, Nablus ve Beytülllahim kentlerinde de Şuafat Mülteci Kampı'ndaki ablukaya karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri tarafından benzeri müdahaleler yapıldı.

İsrail ordusu son dönemde Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskınlarını artırmıştı.

İsrail askerleri, son günlerde baskın karşıtı protestolara müdahalesinde biri çocuk, 5 genci öldürmüştü.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesi sonucunu doğurdu.