İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi plastik mermiyle vurarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin kimliği açıklanmayan bir Filistinliyi gözaltına almak için Ramallah'ın Bir Zeyt beldesine baskın düzenlemesine belde sakinleri tepki gösterdi.

İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, belde sakinleri de taş atarak karşılık verdi.

Bölgedeki sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, müdahale sırasında Filistinli bir kameramanın da aralarında bulunduğu iki kişiyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.