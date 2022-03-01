İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kentteki Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandı. Askerler, Filistinli İmad Ebu el-Hica'yı, evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çıkan olaylar sırasında İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde yaşamını yitirenlerin, Abdullah el-Hasri (22) ile Şadi Necm (18) olduğu ifade edildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr de "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye getirildiğini, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.