İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

18.04.2022 09:34
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Yamun beldesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğu ve yaralıların Cenin'deki İbni Sina Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, biri baş ve boyun bölgesinden, diğeri sırtından vurulan yaralıların durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını yeniden açıyor İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını yeniden açıyor

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:51 İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
08:37 Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki
08:36 Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar
08:29 Yargı dizisi heyecanlı sahneleriyle dün akşam ekranlara geldi! Ceylin cinayet mi işliyor?
08:22 Altın yeni güne yükselişle başladı! İşte 18 Nisan güncel fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 09:40:42. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement