İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 24 Filistinli ise atılan gazdan etkilendi.
Filistin Kızılay Cemiyeti Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'a baskın düzenlediğini bildirdi.
Cibril, Nablus'un Asira Caddesi'nde çıkan olaylarda İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını belirtti.
Söz konusu Filistinlilerden birinin elinden diğerinin ise ayağından yaralandığını aktaran Cibril, 24 Filistinlinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Filistinli Abdulhakim Şahin'i gözaltına almak için Nablus'a baskın düzenlediğini ifade etti.
Kaynak: AA
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