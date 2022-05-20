İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı

20.05.2022 18:55
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Nablus'un Beyta ve Beyt Decn, Kalkilya'nın Kefr Kaddum, El Halil'in Mesafir Yatta bölgelerinde düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere İsrail güçleri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'un Beyta ve Beyt Decn beldelerindeki gösterilere müdahalesinde 13'ü plastik mermiyle, 3'ü gaz bombası isabet etmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı, biri çocuk 49 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Kalkilya kentinin doğusunda bulunan Kefr Kaddum beldesindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 4 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkililerinden Abdullah Ebu Rahme, El Halil'in Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan yerli Filistinlilerin, İsrail güçlerinin tehcir tehdidine karşı düzenlenen gösteriye İsrail güçlerinin müdahalede bulunduğunu aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

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