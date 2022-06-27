İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

27.06.2022 10:57
İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 20 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişiyi de baskınlar sırasında gerçek mermiyle yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 20 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişiyi de baskınlar sırasında gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerindeki Filistinlilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Filistinli Esir Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralının durumuna dair bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki aracı kundakladı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki aracı kundakladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:04:11. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement