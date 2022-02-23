İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

23.02.2022 12:16
İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Haberde, Filistin'in El-Halil, Selfit, Nablus, Cenin ve Ramallah kentlerini kapsayan baskınlarda 23 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutukluların, İsrail mahkemelerine karşı boykotunun 54. gününde devam ettiğini açıkladı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli kuruluşların verilerine göre, Ocak 2022 sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" ve 34 kadın olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

YORUMLAR
500
Filistin, 14 yaşındaki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı Filistin, 14 yaşındaki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement