İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Haberde, Filistin'in El-Halil, Selfit, Nablus, Cenin ve Ramallah kentlerini kapsayan baskınlarda 23 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutukluların, İsrail mahkemelerine karşı boykotunun 54. gününde devam ettiğini açıkladı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli kuruluşların verilerine göre, Ocak 2022 sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" ve 34 kadın olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.