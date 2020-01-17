İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli göstericiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli göstericiyi yaraladı

6 saat önce

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli göstericiyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen gösteriye katılanları dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 10 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılara olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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