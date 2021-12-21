İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Eriha, Bire ve Beytullahim kentlerine baskın düzenledi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir aylık bebeği olan Semahira Zubeydat'ın da bulunduğu, ayrıca Filistinli kadının iki oğlunun da tutuklu olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.