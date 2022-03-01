İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

01.03.2022 19:03

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yürüyüş düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde biri gazeteci 3 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yürüyüş düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde biri gazeteci 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil'de düzenlenen "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek" yürüyüşüne müdahale etti.

İsrail güçleri tarafından kauçuk kaplı mermi ile vurulan biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı. Ayrıca onlarca kişi de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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