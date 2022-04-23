İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

23.04.2022 22:38
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Surif beldesinde onlarca Yahudi yerleşimci, bölgedeki Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler tarafından aracına ateş açılan Filistinli Ahmed Guneymat, AA muhabirine yaşananları anlattı.

Guneymat, "Yahudi yerleşimciler, Surif beldesine baskın yaparak beldenin toprak yolunu kapattı. Duruma tepki gösteren Filistinlilere saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Filistinliler ile yerleşimciler arasında arbede çıkması üzerine yerleşimcileri koruyan İsrail güçlerinin müdahalede bulunduğunu ifade eden Guneymat, İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtığını söyledi.

Guneymat, İsrail güçlerinin açtığı ateşte, babası, amcası ve amcasının oğlunun yaralandığını aktardı.

Babası ile amcasının ayağından, kuzeninin karnından yaralandığını belirten Guneymat, üçünün de hastanede tedavi altına alındığını ekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail güçlerinin, de son zamanlarda Batı Şeria'daki gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Filistinli halka karşı artan saldırılarına göz yumduğu ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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