İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

19.07.2022 11:33
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, söz konusu Filistinlilerin Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

3 Filistinli gözaltına alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, mülteci kampındaki Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçleri, müdahale sırasında 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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