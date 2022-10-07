İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

07.10.2022 13:51
İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği ev baskınlarında 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği ev baskınlarında 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde bazı evlere baskın düzenlendiği aktarıldı. Baskınlarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların "terör faaliyetlerine karıştığından şüphelenildiği" ifade edildi.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, Beytüllahim'e bağlı Taku beldesinde gözaltına alınan bir kişinin Fetih Hareketinin bölge sorumlusu Muhammed el-Bedin ve kardeşi Fadi el-Bedin olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi kauçuk kaplı mermiyle yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi kauçuk kaplı mermiyle yaraladı
Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:29:12. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement