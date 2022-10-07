İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği ev baskınlarında 5 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde bazı evlere baskın düzenlendiği aktarıldı. Baskınlarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, gözaltına alınanların "terör faaliyetlerine karıştığından şüphelenildiği" ifade edildi.
Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, Beytüllahim'e bağlı Taku beldesinde gözaltına alınan bir kişinin Fetih Hareketinin bölge sorumlusu Muhammed el-Bedin ve kardeşi Fadi el-Bedin olduğunu bildirdi.
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