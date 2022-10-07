Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, Beytüllahim'e bağlı Taku beldesinde gözaltına alınan bir kişinin Fetih Hareketinin bölge sorumlusu Muhammed el-Bedin ve kardeşi Fadi el-Bedin olduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde bazı evlere baskın düzenlendiği aktarıldı. Baskınlarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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