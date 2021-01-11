İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinli işçiyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinli işçiyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan İsrail tarafına kaçak olarak geçmek istedikleri gerekçesiyle 6 Filistinli işçiyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan İsrail tarafına kaçak olarak geçmek istedikleri gerekçesiyle 6 Filistinli işçiyi gerçek mermiyle yaraladı. Yerel kaynaklar, İsrail tarafında çalıştıkları iş yerlerine gitmek için Ayrım Duvarı'ndaki bir delikten geçmek isteyen bir grup Filistinli işçiye ateş açıldığını belirtti. İsrail güçlerince ayaklarından vurulan 6 Filistinli işçinin Tulkerim kentindeki hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığı, ikisinin ayağında kırık tespit edildiği kaydedildi. Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor. İşsizliğin yüzde 27'yi geçtiği Batı Şeria'da 100 binden fazla Filistinli işçi ise aldıkları özel izinle İsrail tarafında çalışıyor. Bu işçiler, Ayrım Duvarı'nın farklı bölgelerinde yer alan İsrail'e ait kontrol noktalarından İsrail tarafına geçiyor.

Son Dakika

Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez

Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Rusya'da yetkililere "WhatsApp kullanmayın" uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok

Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak