Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Yaraladı

58 dakika önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek ikisi gerçek, dördü plastik mermiyle 6 kişiyi yaraladı.

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek ikisi gerçek, dördü plastik mermiyle 6 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde ve Ramallah kentine bağlı El-Muğir beldesinde Filistinliler cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinli göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistinli sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri El-Muğir'de 2 Filistinliyi gerçek, 4 Filistinliyi de plastik mermiyle yaraladı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye Maçı Sonrası Fenerbahçeli Taraftarlar Tesislere Gitti: Bu Kadar mı Zor Bir Topu Kaleye Sokmak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:19:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]