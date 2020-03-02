İsrail güçleri Batı Şeria'da 63 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesine bağlı Arme Tepesi'nde toplanan Filistinliler, bölgedeki arazilerin Yahudi yerleşimciler tarafından el koyma planını protesto ederek gösteri düzenledi. Gösteriye, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler müdahale etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesine Filistililer, taş atarak karşılık verdi.