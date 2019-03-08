Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Yaraladı (2) - Ambulansın Geçişinin Engellenmesi -...

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Yaraladı (2) - Ambulansın Geçişinin Engellenmesi -...

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah'a bağlı Beyt Sira beldesi İsrail güçlerinin ambulansın geçişini engellemesi İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale ederek 7 Filistinliyi yaraladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramallah'a bağlı Beyt Sira beldesi
İsrail güçlerinin ambulansın geçişini engellemesi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale ederek 7 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah'a bağlı Beyt Sira beldesi yakınında toplanan Filistinliler, İsrail güçleri tarafından pazartesi günü "araçlı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen ve cenazelerine el konulan 2 Filistinli gencin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi için gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 4 Mart'ta Ramallah yakınındaki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinlinin şehit edilmesine ve İsrail zulmüne tepki gösterdi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

İsrail güçleri, gösteriler esnasında yaralanan bir Filistinli taşıyan ambulansın geçişini engelledi.

Filistinli sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin plastik mermiyle vurduğu 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Ramallah, Batı Şeria, İsrail, Güncel
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